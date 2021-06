PSG - Mercato : rebondissements en série pour Hakimi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Que les supporters du PSG se rassurent : Achraf Hakimi (22 ans) est toujours bien parti pour signer dans la capitale. Fabrizio Romano a confirmé cette nuit que le latéral droit de l’Inter Milan allait signer un contrat jusqu’en juin 2026 après qu’une offre s’élevant à 60 millions d’euros + 10 millions de bonus eut été acceptée par le club italien.

Ce n’est pas tout à fait ce qu’avance L’Équipe. Ce dimanche, nos confrères font savoir que l’opération devrait plutôt tourner autour de 60 millions d'euros plus 5 de bonus, ce qui reste un investissement majeur surtout pour un défenseur de côté. Un contretemps devrait par ailleurs rendre ce dossier plus lent que prévu.

Si Foot Mercato croit savoir que la visite médicale de l’ancien latéral droit du Real Madrid est programmé demain lundi, le quotidien sportif avance que celle-ci « devrait, en fait, être un peu plus tardive. » Nos confrères ne donnent pas de date précise quand Romano parle d’une rencontre dans le courant de la semaine. Initialement, celle-ci devait avoir lieu avant mercredi, histoire de boucler le transfert en juin.

Achraf Hakimi to Paris Saint-Germain, here we go! Agreement reached tonight - medicals next week. Contract until June 2026. 🔴🔵 #PSG



Inter will receive €60m + €10m add ons. Chelsea never made an official bid, only talks. 🇲🇦 #CFC



Donnarumma and Hakimi will be announced soon.