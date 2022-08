PSG – Mercato : Renato Sanches accélère le départ d'un lofteur, Paris veut encore aller plus vite !

Dans les prochaines heures, le PSG va officialiser la venue de Renato Sanches (LOSC, 24 ans) pour renforcer son milieu. Un deal a été trouvé tard hier soir autour de 15 M€ pour l'international portugais.

Si cette arrivée s'est accélérée ces dernières heures, c'est aussi parce qu'un gros départ est sur le point d'intervenir dans l'autre sens. Placé dans le « loft » depuis le début de la préparation, Georginio Wijnaldum (31 ans) va bel et bien plier bagage.

D'après Sky Italia, les positions se sont rapprochées entre le PSG et l'AS Roma ces dernières heures et l'opération serait rentré « dans sa dernière ligne droite ». Le Néerlandais va rallier l'Italie sous la forme d'un prêt avec option d'achat (6 M€). Toujours selon la presse italienne et le média Il Tiempo, l'ancien joueur de Liverpool aurait même déjà fait ses adieux au vestiaire parisien.

Ce premier départ d'envergure pourrait en amener d'autres : on pense notamment à Idrissa Gueye, courtisé par Everton, ou à Thilo Kehrer, qui va vite devoir se trouver une porte de sortie avec l'arrivée de Nordi Mukiele... Pour Gueye, Paris veut également régler le dossier dans la semaine selon le journaliste Fabrizio Romano.

AS Roma have full agreement with Paris Saint-Germain for Gini Wijnaldum as revealed yesterday night, working on documents and paperworks to be signed soon. It's loan deal with buy option clause. 🚨🟡🔴 #ASRoma



PSG want both Wijnaldum and Gueye [Everton] to leave this week.