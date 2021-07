PSG - Mercato : contre toute attente, Pochettino prolonge ! (officiel)

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Mauricio Pochettino prolonge son aventure rouge et bleue ! Il avait longtemps été annoncé sur le départ en tout début de mercato notamment après la place laissée vacante par Mourinho à Tottenham, son ancien club. Finalement, le tacticien argentin a prolongé son contrat jusqu’en 2023 a annoncé le club de la capitale sur son compte Twitter. "Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff. C’est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous. C'est pour ça que nous espérons pouvoir atteindre nos objectifs tous ensemble. Il y a 20 ans, j’étais capitaine ici, et aujourd’hui je suis le coach de cette équipe… C’est un rêve devenu réalité", a déclaré le technicien argentin sur le site officiel du PSG.

Reste à savoir si le remplaçant de Thomas Tuchel arrivé cet hiver saura trouver la bonne recette avec ses belles recrues pour permettre au Paris Saint-Germain d’atteindre ses objectifs, et faire bien mieux que la saison dernière avec seulement une coupe de France et un anecdotique Trophée des Champions remportés.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer que Mauricio Pochettino et son staff sont désormais liés au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. ✍️🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2021