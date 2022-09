PSG – Mercato : retournement de situation pour Neymar, direction l’Angleterre ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Et si à la surprise générale, Neymar quittait le PSG en ce dernier jour du mercato estival ? C’est une possibilité que révèle le Daily Mail, qui explique que l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain a été proposé à Chelsea. Le journal anglais ajoute que Todd Boehly serait ravi d’offrir un tel joueur à Thomas Tuchel, après avoir déjà recruté des joueurs comme Fofana, Koulibaly ou Sterling.

De son côté et toujours selon le Daily Mail, le PSG pourrait accepter de se séparer de Neymar uniquement si l’offre de Chelsea lui convient. Mais Neymar n’aurait nulle envie de partir de Paris cet été et voudrait rester aux côtés de son ami Lionel Messi. À voir si des négociations auront lieu dans la journée pour le transfert de Neymar, déjà auteur de 9 buts et 6 passes décisives cette saison.