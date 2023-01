PSG - Mercato : réunion en haut lieu pour Cherki (OL), promis à une place de titulaire ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Comme nous vous l'avons relayé ce mercredi, le Paris Saint-Germain, en quête d'un renfort offensif cet hiver pour pallier le départ de Pablo Sarabia vers Wolverhampton, se serait lancé à l'assaut du milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki.

Le PSG prêt à changer de dispositif pour Cherki ?

Alors que le PSG aurait multiplié ces derniers jours les contacts avec l'OL, une réunion aurait eu lieu à Doha durant la tournée des Parisiens au Qatar et en Arabie Saoudite pour parler du cas Rayan Cherki et tenter d’augmenter le budget mercato pour le faire venir, si l'on en croit les informations du journaliste de L'Equipe, Loïc Tanzi, qui annonce même que l'idée du PSG serait de changer de système de jeu pour passer dans un 4-4-2 à plat dans lequel Rayan Cherki serait titulaire sur le côté droit.

"L'OL a fermé la porte sans la fermer complètement..." @Tanziloic et Hugo Delom ont sorti LA grosse info mercato du jour : Rayan Cherki intéresse le PSG, dont il est la priorité !



Loïc fait le point sur ce dossier : #EDG pic.twitter.com/OnTkPzKWsX — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) January 25, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur