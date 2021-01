PSG - Mercato : révélations sur les prolongations de Neymar et Mbappé

Des discussions concernant les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar au PSG, on sait très peu de choses. Si ce n'est que Nasser al-Khelaïfi et Leonardo se disent confiants, alors que des échos laissent entendre que le champion du monde voudrait aller voir ailleurs. Heureusement, les journalistes espagnols, notamment ceux de l'émission El Chiringuito, sont là pour faire des révélations. Quant à savoir si elles sont crédibles, on vous laisse seuls juges…

Mbappé a "un pied et demi en dehors du PSG"

Le journaliste José Alvarez, basé à… Barcelone, a expliqué que le PSG avait formulé deux offres à ses superstars. Pour Neymar, les feux seraient au vert. Le club de la capitale proposerait à son joueur de prolonger jusqu'en 2025 moyennant une augmentation salariale. Les émoluments de l'ancien Barcelonais grimperaient jusqu'à 40 M€.

Par contre, concernant Kylian Mbappé, les nouvelle sont mauvaises. Une proposition formulée au début du mois de décembre a été repoussée par le champion du monde. Ce n'est pas la première et ce ne serait pas la dernière, selon José Alvarez. Les deux parties continuent de négocier mais, selon lui, Mbappé a "un pied et demi en dehors du PSG". Fantasme ou réalité ?