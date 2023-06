PSG - Mercato : Riolo détruit les pistes Hernandez et Asensio

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

De nombreux médias assurent que Lucas Hernandez et Marco Asensio devraient devenir les deuxième et troisième recrues estivales du PSG (après Milan Skriniar). Le défenseur français du Bayern Munich se serait déjà mis d'accord avec le club de la capitale. Quant à l'ailier espagnol, il arrive en fin de contrat avec le Real Madrid et il aurait choisi de rallier Paris plutôt qu'Aston Villa, où Unaï Emery le désirait ardemment. Comme souvent depuis l'arrivée du Qatar, le PSG s'apprête à attirer deux grands noms mais seront-ils des renforts à la hauteur de leur réputation ? Daniel Riolo n'y croit pas du tout !

"Deux joueurs souvent blessés, l'un faisant souvent la fête en boîte"

Interrogé hier soir sur ces arrivées, le journaliste de RMC a fait dans l'ironie : "Dans les rumeurs, on a un défenseur souvent blessé, qui est encore sous contrat et qui n'a plus de référence en club depuis longtemps. Et un joueur également souvent blessé et qui en plus va faire la fête dans toutes les boîtes s'il n'est pas surveillé de près ! Parce qu'à ses débuts, Asensio était promis au plus bel avenir mais il s'est perdu dans les boîtes de nuit madrilènes. Si Marco Verratti et Neymar restent au PSG cet été, on ne le reverra plus !". Vu comme ça, effectivement, ce n'est guère emballant !

La fiche de Lucas Hernandez

🗣 "Dans les rumeurs on a un défenseur souvent blessé et un joueur également souvent blessé et qui en plus va faire la fête dans toutes les boîtes s'il n'est pas surveillé de près"



🔴🔵 Daniel Riolo pas emballé par Hernandez et Asensio, annoncés au PSG. pic.twitter.com/RP1ui5uA6Z — After Foot RMC (@AfterRMC) June 1, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Selon Daniel Riolo, le PSG ne ferait pas une bonne affaire en recrutant Lucas Hernandez (Bayern Munich) et Marco Asensio (Real Madrid). Parce que le premier est souvent blessé et parce que le second passe beaucoup de temps en boîte de nuit.

Raphaël Nouet

Rédacteur