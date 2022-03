PSG - Mercato : Ronaldinho fait passer un message à al-Khelaïfi au sujet de Mbappé et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Paris Saint-Germain pensait avoir touché le jackpot l'été dernier avec la signature de Lionel Messi. L'association de l'astre argentin avec Kylian Mbappé et Neymar promettait beaucoup. Las, une défaite dans le Trophée des champions (survenue avant l'arrivée de La Pulga), une élimination en Coupe de France à domicile contre Nice et une autre beaucoup plus douloureuse en Champions League face au Real Madrid a rendu cette saison 2021/22 amère. Ce qui devrait inciter Mbappé à prendre la direction du Real Madrid cet été.

Les dernières rumeurs assurent que le PSG serait prêt à sacrifier Neymar et/ou Messi pour conserver Mbappé. Mais, dans Le Parisien, l'ancien meneur de jeu brésilien Ronaldinho a invité Nasser al-Khelaïfi à revoir ses plans et à tout mettre en oeuvre pour conserver ses trois stars : « S’ils restaient tous les trois, ça serait fantastique pour tous ceux qui aiment le foot. Les trois plus grands joueurs du monde, ensemble, c’est ce que tous les amoureux du jeu ont envie de voir ! ». Y a plus qu'à... Mais les dés ne sont-ils pas pipés concernant l'avenir de Mbappé ?

Ronaldinho : «Si tu siffles Messi, tu vas applaudir qui ?»

➡️ https://t.co/bBhT20PaNf pic.twitter.com/FA5RMUDYHc — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 30, 2022

