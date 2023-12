PSG – Mercato : Sarkozy branche gentiment le Real Madrid avec Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Proche de Nasser Al-khelaïfi et des dirigeants du PSG, l’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy a évoqué le cas de Kylian Mbappé, régulièrement annoncé au Real Madrid depuis de nombreuses années et qui joue un « je t’aime, moi non plus » avec les Blaugranas depuis de longues années.

« Mbappé ? Le fait est qu’il est resté »

Dans un entretien à l’émission espagnole Espejo Publico, « Sarko » a gentiment branché les Merengue sur leur incapacité à faire signer le Bondynois, raté en 2017 à son départ de Monaco et plusieurs fois ensuite (2021, 2022 notamment).

« Je connais Kylian, je l’apprécie, mais je ne suis pas son porte-parole. J’aime aussi le Real Madrid, je vais souvent voir les matchs et je connais bien Florentino Pérez, que j’admire. Mais Mbappé est resté à Paris. Pourquoi ? Cela n’a pas d’importance. Le fait est qu’il est resté ! Je suis heureux qu’il soit resté et je pense que le Real Madrid est la meilleure équipe du monde ».

