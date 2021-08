PSG - Mercato : Sergio Ramos fait fuir un premier joueur !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Même s’il ne rafle pas encore tous les suffrages depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos n’en reste pas moins un joueur sur lequel compte Mauricio Pochettino. Thilo Kehrer devrait rapidement s’en rendre compte. Acheté 37 M€ à Schalke 04 il y a trois ans, le défenseur allemand réalise un début de saison honorable mais aimerait se relancer dans un club où son temps de jeu pourrait être plus important. Notamment dans le but d'être rappelé en sélection, lui qui n'a pas été convoqué pour le dernier Euro par Joachim Löw.

À ce petit jeu, Hansi Flick le tient en haute estime, lui qui avait déjà pensé à lui il y a un an lorsqu'il était encore le coach du Bayern Munich. Il avait alors essuyé un refus de la part de ses responsables... qui se montreraient plus ouverts cet été après avoir perdu trois joueurs dans ce secteur (David Alaba, Jérôme Boateng et Javi Martinez.

« Kehrer serait également séduit par le projet du champion d'Allemagne, prêt à proposer une douzaine de millions d'euros pour enrôler le natif de Tübingen », croit savoir L’Équipe. Foot Mercato confirme cet intérêt réciproque en ajoutant que l’opération est encore loin d’être conclue. Leonardo devra donc faire preuve de patience pour poursuivre son opération dégraissage.

🔴 “Tremblement de terre" : La Gazzetta annonce que #Mbappé a formalisé, lundi, son souhait d'être transféré au Real dès cet été à son président. Ou il partira en 2022. Le joueur aurait annoncé son choix de rester au vestiaire ? La GdS assure que non. Il n’ira pas au clash. #PSG pic.twitter.com/C1VBk07B0O — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 19, 2021