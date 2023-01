PSG - Mercato : Sergio Ramos prolongé, il hurle au scandale

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Ce n'est pas encore fait et même loin de là. En raison, notamment, d'un âge qui augmente et de performances qui laissent parfois à désirer. On parle ici de l'ancien défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, arrivé au PSG la saison dernière et qui avait mis des mois avant de faire l'unanimité. Pas au sein du vestiaire, certes, au sein duquel il a un certain poids, mais bel et bien sur le terrain.

Si le joueur a des envies de prolongation à Paris, on sait également que Ramos est annoncé avec Cristiano Ronaldo à Al-Nassr cet été. En attendant, le consultant de RMC, Daniel Riolo, toujours en quête de buzz, a donné son point de vue. Et bien entendu il est pour le moins tranché.