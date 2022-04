PSG - Mercato : Sergio Ramos vend enfin la mèche sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les rumeurs les plus farfelues affleurent au sujet de Sergio Ramos (36 ans). Hier, on a ainsi appris que s’il ne devait pas prendre sa retraite en fin de saison, le défenseur central espagnol du PSG pourrait décider de tout quitter pour signer à l’Inter Miami et tenter ainsi sa chance en MLS. Problème : Ramos entend bien poursuivre son aventure avec le leader de la Ligue 1.

« J'aimerais jouer entre quatre à cinq ans de plus au haut niveau puis vivre une autre expérience, a-t-il déclaré hier soir. J'ai deux ans de contrat à Paris, on va essayer d'en faire trois, un de plus, et puis on verra.. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit bien concentré. »

Depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Ramos n'a joué que sept rencontres, cette saison, avec le club de la capitale. Cela ne l’empêche donc pas de vouloir lui rester fidèle avant d’envisager un dernier challenge à la hauteur de son immense carrière.



Bastien Aubert

Rédacteur