PSG - Mercato : signature imminente pour un recalé de Pochettino

Alessandro Florenzi n'a pas été conservé par le PSG cet été. A l'issue de son prêt, le club de la capitale n'a pas souhaité lever son option d'achat auprès de l'AS Rome. Pour autant, l'international italien ne devrait pas évoluer sous les ordres de José Mourinho cette saison.

Selon les informations de Nicolo Schira, l’AC Milan devrait signer le latéral droit dans les 48 prochaines heures. Ce lundi, le journaliste avançait que ce transfert prendrait la forme d’un prêt avec option d’achat. Une annonce officielle est donc attendue pour cette fin de semaine.

⏳ Alessandro #Florenzi to #ACMilan. Rossoneri are confident to close in the next 48 hours https://t.co/vcMuDmOVI1