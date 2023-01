PSG – Mercato : l'Inter Milan met fin au dossier Skriniar

Les négociations ont échoué ! Malgré la volonté de Milan Skriniar de rejoindre le PSG dès cet hiver, l’international slovaque ne rejoindra pas le club de la capitale tout de suite selon les informations de Fabrizio Romano. Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter a confirmé que son défenseur central partira en juin gratuitement.

« Skriniar a fait un choix, c'est son droit et nous devons le respecter.», a-t-il expliqué comme le rapporte le journaliste italien. Une petite désillusion pour le PSG qui espérait renforcer la défense de Christophe Galtier dès cet hiver. Les supporteurs parisiens devront attendre quelques mois pour voir évoluer Milan Skriniar avec les couleurs du club de la capitale.

🚨 Confirmed: Milan Škriniar will 100% leave Inter in June on free transfer to join PSG… and NOT in January, it has collapsed.



CEO Marotta confirms Milan Škriniar leaves in June on free: “Skriniar made a choice, it’s his right — and we have to respect it”. pic.twitter.com/bIY3JPyBnd