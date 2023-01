PSG - Mercato : Skriniar vend la mèche pour sa signature à Paris

Pour le média slovaque Futbolsfz, le défenseur central de l'Inter Milan, Milan Skriniar, a confirmé sa signature avec le Paris Saint-Germain pour l'été prochain. "Si j’ai signé avec le PSG ? Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'attends avec impatience l'accord entre les clubs."

Mais le Slovaque pourrait débarquer dès cet hiver dans la capitale française puisque les dirigeants parisiens tentent de trouver un accord avec leurs homologues de l'Inter Milan pour racheter les six derniers mois de l'ancien joueur de la Sampdoria. Reste donc à savoir si Milan Skriniar arrivera cet hiver ou l'été prochain à Paris.

Milan Škriniar confirms: “Yes, it’s true — I have signed with PSG”. 🚨🔵🔴 #PSG



“I’m waiting for the clubs to reach an agreement”, Škriniar added in interview reported by Futbolsfz.



Škriniar has signed free agent deal for June — but PSG want to anticipate the move in January. pic.twitter.com/KFLxVcIXmF