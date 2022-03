PSG – Mercato : sous pression des Ultras, l'Emir lance la succession de Leonardo et tranche les cas Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L'élimination du PSG face au Real Madrid (1-3) mercredi fait vraiment craindre le pire aux dirigeants franciliens. Redoutant une descente des Ultras en colère au Camp des Loges, le club francilien avait déjà renforcé sa sécurité hier à Saint-Germain-en-Laye. D'après L'Equipe, ce sera encore le cas ce matin au centre Ooredoo à la veille de Paris – Bordeaux.

Pas de rencontre Al-Thani – Al-Khelaïfi dans l'immédiat

En revanche, le quotidien sportif a calmé pas mal de rumeurs sorties depuis l'élimination. S'il ira bien à Doha pour quelques réunions, Nasser al-Khelaïfi ne bouleversera pas son agenda pour autant. Son déplacement pour faire le point ? Pas avant la fin du mois.

Au rayon des départs, L'Equipe assure que Lionel Messi et Neymar Jr ne seront pas concernés par la purge estivale. Une situation plus floue en revanche pour Angel Di Maria ou encore Georginio Wijnaldum, tous placés dans la case « ils pourraient partir ». Comme Kylian Mbappé, un dossier sur lequel QSI n'est pas maître de son destin. Quant aux cas Mauro Icardi et Sergio Ramos, ils sont en stand-by.

Paratici pour remplacer Leonardo ?

En revanche, si un premier départ semble acté, c'est bien celui de Leonardo. AS affirme que l'Emir a tranché et que le directeur sportif brésilien, qui a échoué dans son nouveau cycle de trois ans à Paris, va quitter le club cet été. Le PSG s'est déjà mis en quête d'un remplaçant et songe à l'italien Fabio Paratici (ex-Juventus), actuellement en poste à Tottenham.

El PSG busca sustituto a Leonardo para la próxima temporada. La mala gestión del director deportivo en los últimos años ha provocado que el Emir quiera destituirle. Hay contactos con Paratici. Lo contamos en @diarioas con @mirkocalemme. https://t.co/znBf5Gflwy — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) March 11, 2022