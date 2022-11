PSG - Mercato : Tebas émet un bémol sur le retour de Messi au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Lionel Messi a écrit la légende avec le FC Barcelone ! Depuis son départ du club catalan pour le PSG à l’été 2021, de nombreuses rumeurs évoquent un retour du septuple Ballor d’Or argentin au Barça. En fin de contrat avec Paris en juin 2023, la Pulga aura peut-être l’opportunité de revenir dans son ancien club. Le retour de Lionel Messi à Barcelone ? Les supporteurs du Barça en rêvent, cependant l’opération semble très compliquée en raison des finances du club catalan.

Le président de la Liga, Javier Tebas, émet des doutes, “Cela dépend de ce que Messi gagne. Je ne sais pas ce que veut l’Argentin... Premièrement, qu'il veuille quitter le PSG ? deuxièmement que le PSG le laisse partir ? Et troisièmement, cela dépend de ce que Messi gagne, non ? Tout dépend de ces circonstances. Et si les trois sont donnés et qu'il s'agit d'un montant abordable pour le FC Barcelone, qui est sous contrôle économique, il sera signé. Mais tout dépendra de ce que gagnera Messi. Si c'est ce qu'il gagnait quand il est parti, alors non, il ne reviendra pas.“, a-t-il lâché lors du gala du magazine "Ejecutivos" dans des propos recueillis par Sport.