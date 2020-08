PSG – Mercato : Thiago Silva a refusé une prolongation, son clan tacle l'attitude de Leonardo

Thomas Tuchel l'avait réclamé de manière assez claire après la défaite du PSG face au Bayern (0-1), le coach allemand souhaitait une prolongation de Thiago Silva, en fin de contrat. L'agent du joueur Paulo Tonietto a confié à l'Equipe que celle-ci était arrivée. Mais bien trop tard pour que le défenseur brésilien ne l'accepte.

Surtout, le joueur n'a pas oublié que « Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu'il ne souhaitait pas le prolonger ». Le coup de fil de Leonardo reçu mardi dernier n'a donc rien changé d'autant plus que « Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea ». L'attitude du directeur sportif est donc clairement pointée du doigt. « . Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ? », dénonce son agent.

Le retournement de veste de Leonardo ne passe pas

Estimant que « le directeur sportif et l'entraîneur doivent marcher ensemble » et que « ce n'était pas le cas » au PSG, l'agent comprend tout à fait la décision de son joueur de ne pas donner suite à la proposition de dernière minute de Leonardo. « Cela aurait été humiliant », estime Tonietto.

Enfin, le clan Thiago Silva refuse l'argument selon lequel l'imposant salaire du joueur aurait été un frein à son éventuelle prolongation. « On n'a jamais parlé d'argent ni de durée de contrat. Jamais. Leonardo a simplement dit qu'il ne comptait plus sur lui. Rien de plus », assure l'agent qui révèle que Thiago Silva a été « très affecté » par cet épisode.