PSG - Mercato : Thilo Kehrer à West Ham, c'est officiel

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Recruté à l'été 2018 pour 37 M€, Thilo Kehrer était annoncé comme le futur patron de la défense de la sélection allemande. Le PSG venait de réussir un gros coup, pensait-on. Sauf que non ! L'ancien joueur de Schalke 04 n'a jamais tenu ses promesses, que ce soit dans l'axe ou plus souvent dans le couloir droit, où Marquinhos et Kimpembé l'ont contraint à glisser pour pouvoir jouer.

Ce mercredi, West Ham a annoncé son recrutement pour un montant qu'aucune des deux parties n'a voulu communiquer. Kehrer a exprimé sa joie de rejoindre le meilleur championnat du monde et son nouvel entraîneur, David Moyes, s'est montré enthousiaste à l'idée de voir débarquer un joueur confirmé, même si Thilo Kehrer n'a que 25 ans.