PSG – Mercato : Thomas Tuchel pourrait rapprocher Kylian Mbappé du Real Madrid

Le Real Madrid fait des économies depuis un an et demi. Très calme lors des dernières fenêtres de transferts, le club merengue veut frapper fort cet été en enrôlant Kylian Mbappé (PSG) ou Erling Haaland (Dortmund). Ses deux cibles offensives sont clairement identifiées, de longue date. Mais elles sont aussi sollicitées.

Tuchel cible Haaland

Haaland jouit notamment d'une grosse côte en Angleterre et selon le Corriere dello Sport, Chelsea a fait de lui sa priorité de l'été. C'est Thomas Tuchel, le successeur de Frank Lampard sur le banc des Blues, qui militerait pour sa venue. Un Tuchel qui a ses entrées à Dortmund, et qui aurait déjà dit à ses dirigeants qu'il voulait axer ses efforts sur le recrutement d'Haaland, auteur de 16 buts en 12 matches de Ligue des champions. La clause de cession du joueur est de 75 M€. Mbappé, lui, n'aura plus qu'un an de contrat à Paris en juin.