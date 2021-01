PSG - Mercato : Thomas Tuchel rebondit à Chelsea (officiel)

Il n'aura pas attendu bien longtemps, Thomas Tuchel, avant de reprendre du service ! Limogé de son poste d'entraîneur du PSG le 23 décembre, après un carton sur Strasbourg (4-0), l'Allemand n'aura eu besoin que d'un mois et trois jours pour trouver un nouvel employeur. Cela faisait plusieurs jours que les médias anglais annonçaient sa signature à Chelsea, où Frank Lampard a été limogé.

C'est désormais officiel. Et Tuchel est immédiatement plongé dans sa nouvelle tâche puisqu'il dirige en ce moment même sa première séance d'entraînement avec les Blues. Des Blues où il va retrouver Thiago Silva, qui était son capitaine il y a encore cinq mois.

OFFICIAL: Thomas Tuchel is Chelsea's new head coach 🤝 pic.twitter.com/kDzgrP2NLk