PSG - Mercato : Thuram désamorce avec Mbappé une polémique au sujet de Paris

C'est la semaine des mises au point pour Marcus Thuram ! Il y a quelques jours, lors d'une interview à Sky Sports Italia, l'attaquant a expliqué qu'il avait su il y a deux ans qu'il signerait à l'Inter Milan à la fin de son contrat avec Mönchengladbach cet été. Les Nerazzurri lui avaient assuré qu'une place à la pointe de l'attaque l'attendait chez eux. Le PSG, qui a tenté sa chance cet été, ne pouvait rivaliser. Dimanche soir sur Canal+, le fils de Lilian Thuram a fini de mettre les points sur les i concernant sa non-venue à Paris en précisant qu'il n'avait jamais demandé de garanties concernant son temps de jeu.

"Je n’ai jamais demandé de garantie de temps de jeu"

"Kylian (Mbappé) sait très bien pourquoi je ne suis pas venu au PSG (rires). Je n’ai jamais demandé de garantie de temps de jeu, on vient dans un club pour s’y imposer. Mais c’est une question de feeling. L’Inter Milan m’a toujours vu comme numéro 9, donc c’était un choix limpide. Si cela me pose problème pour ma place en équipe de France ? Non, pas du tout, ils sont tous les trois au PSG (RKM-Dembélé-Mbappé), mais ce n’est pas un handicap pour moi."

