PSG - Mercato : Tottenham a fait son choix, Pochettino fixé

On ne saura sans doute jamais ce qu'avait réellement en tête Mauricio Pochettino pour cette intersaison. Voulait-il rester au Paris Saint-Germain pour poursuivre sa mission après six premiers mois frustrants (élimination en demi-finales de la Champions League, perte du titre de champion de France) ? Aurait-il préféré succéder à Zinédine Zidane au Real Madrid ou retourner au Tottenham ? Ce qui est sûr, c'est que, bon gré mal gré, l'entraîneur argentin devrait rester à Paris la saison prochaine.

En effet, depuis hier, le Real Madrid a officiellement opté pour le retour de Carlo Ancelotti, qui a fait gagner la Champions League 2014 aux Merengue. Et ce mercredi, on apprend que les Spurs sont en contacts avancés avec Antonio Conte. Ce dernier, qui a démissionné de l'Inter Milan, qu'il venait pourtant de mener au titre de champion d'Italie, était également dans le viseur de Leonardo en cas de départ de Pochettino…

Après José Mourinho, Tottenham s'apprête donc à recruter un autre ancien de Chelsea en la personne de Conte. Si Mauricio Pochettino avait réellement des envies de départ, les pistes plus prestigieuses que Paris sont désormais très limitées…

👀 Antonio Conte is in advanced talks to take over as head coach at Tottenham, Goal Italy can confirm.