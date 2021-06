PSG - Mercato : Tottenham le lâche, Pochettino donne signe de vie

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Un silence assourdissant. Depuis dix jours qu'il est annoncé dans le viseur du Real Madrid ou de retour à Tottenham, Mauricio Pochettino ne dit rien, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les spéculations. Daniel Riolo jure que l'Argentin est déçu par le fonctionnement du PSG, la relative faiblesse de son effectif et qu'il aimerait s'en aller, six mois seulement après son arrivée. De son côté, Leonardo se dit lassé par les rumeurs, rappelant que le technicien est sous contrat.

Qui croire ? Les derniers éléments poussent pour un maintien de Pochettino au PSG, donc pour la version de Leonardo. En effet, déjà, le site Goal annonce que Tottenham privilégierait désormais l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, pour diriger son équipe. Exit, donc, la dernière piste de l'ex-défenseur central, puisque le Real Madrid a opté pour Carlo Ancelotti.

En plus, le journaliste italien Fabrizio Romano assure que Pochettino a appelé personnellement Georgino Wijnaldum, que le PSG essaye de détourner du FC Barcelone avec un salaire multiplié par deux par rapport à l'offre catalane. Si l'Argentin était sur le départ, il ne s'impliquerait pas dans un tel transfert. Une bonne nouvelle pour Paris…

PSG are now ready to hijack Wijnaldum deal - while Barça were already planning for medicals! 🇫🇷



Gini now open to accept PSG proposal, salary doubled - Pochettino called him too.



If Barcelona don’t raise their bid, Wijnaldum will join PSG.



Official decision in the next hours.