PSG - Mercato : Tottenham vient contrarier Leonardo sur 2 pistes

Tottenham a un nouveau coach, Antonio Conte, qui vient remplacer Nuno Espirito Santo, limogé après la large défaite endurée à domicile face à Manchester United (0-3) le week-end dernier. Pour satisfaire leur nouvel entraîneur, les dirigeants des Spurs lui ont donné une enveloppe de 280 M€ à dépenser cet hiver. Une sage précaution car l'ancien milieu de la Juventus ne plaisante pas avec les moyens mis à sa disposition. Il a ainsi quitté l'Inter, qu'il venait de mener au titre de champion, cet été car ses dirigeants lui avaient annoncé qu'ils allaient devoir réaliser des économies.

Nommé manager, Conte a les coudées franches pour le recrutement. Forcément, son regard s'est porté sur un Calcio qu'il connaît bien. Problème : c'est la chasse-gardée de Leonardo. Et il se trouve, si les annonces de Calcio Mercato sont vraies, que les deux hommes lorgnent les mêmes milieux de terrain : le Milaniste Franck Kessié et l'Interiste Marcelo Brozovic. Tous les deux sont en fin de contrat en juin prochain. Et tous les deux intéressaient donc le PSG, un peu faible à la récupération. Mais sachant qu'ils jouent au même poste, Tottenham et Paris peuvent peut-être s'entendre pour ne pas foncer sur le même…