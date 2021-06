PSG – Mercato : Tout est réglé pour Wijnaldum, les détails du mega contrat dévoilés

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

En fin de contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum, longtemps annoncé au FC Barcelone, va bien débarquer au PSG. RMC confirme cette information ce soir. « Ce n’est pas encore signé mais le PSG et Georginio Wijnaldum ont désormais un accord total. Le Néerlandais doit parapher un contrat jusqu’en 2024 et sera la première recrue de l’été du coté parisien », affirme en effet Loîc Tanzi.

Nicolo Schira, le journaliste italien, annonce quant à lui que le milieu néerlandais a déjà signé. Il se serait engagé jusqu'en 2024, avec un salaire de 8,5 M€ net par an, hors primes.

