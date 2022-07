PSG - Mercato : trois grands clubs européens s’intéressent à Kimpembe

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Depuis quelques heures, la rumeur circule comme quoi Presnel Kimpembe pourrait quitter le club de la capitale, lors du mercato estival. Le défenseur central du club parisien pourrait être cédé contre un chèque de 50 millions d’euros. Récemment, trois grands clubs européens s’intéressent ont montré leur intérêt.

Direction l'Angleterre, l'Italie ou l'Espagne ?

En Europe, Chelsea et de la Juventus ont coché le nom du Parisien depuis plusieurs semaines. “Le Parisien“ annonce, aujourd’hui, que l'Atlético de Madrid surveille également la situation de l’international Français, pour une arrivée cet été.

L’Atletico de Madrid est également sur le coup pour recruter Presnel Kimpembe en cas de départ de l'un de ses centraux cet été. 🧐🇫🇷https://t.co/UhYjlNBqr4 pic.twitter.com/kbdytka1Av — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 1, 2022

Pour résumer Presnel Kimpembe pourrait quitter le PSG cet été. Trois grands clubs européens s’intéressent à lui. Chelsea, la Juventus et l'Atlético de Madrid ont coché le nom du Parisien depuis plusieurs semaines pour une arrivée cet été.

Adam Duarte

Rédacteur

