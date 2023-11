PSG - Mercato : trois pistes confirmées dont un chouchou de Benatia à l'OM !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En quête d'un défenseur central sur le marché des transferts, les dirigeants du Paris Saint-Germain lorgneraient bien Leny Yoro. L'intérêt du PSG pour le jeune joueur du LOSC a été confirmé par Foot Mercato, qui croit savoir que le champion de France en titre voudrait bientôt passer à l'action et devancer la concurrence des grands clubs européens comme le Real Madrid ou le Bayern Munich dans ce dossier.

À noter que Leny Yoro est aussi apprécié du côté de l'Olympique de Marseille où Mehdi Benatia a un faible pour lui. "J’ai l’impression que la Juve suit Tiago Djaló, mais à Lille j’ai un faible pour un autre joueur : Leny Yoro, 18 ans", a révélé le nouveau directeur sportif officieux de l'OM dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.

Le PSG s'active aussi dans l'entrejeu

Toujours d'après Foot Mercato, le PSG, à la recherche également d'un milieu de terrain supplémentaire, apprécierait et étudierait beaucoup de profils, dont Khéphren Thuram et Youssouf Fofana. Les deux internationaux français sont tous deux sous contrat jusqu'en juin 2025 respectivement avec l'OGC Nice et l'AS Monaco.

🚨EXCL: 🔴🔵🇫🇷🇨🇮 #Ligue1 |



◉ Le PSG veut passer à l'action et devancer la concurrence des grands clubs européens (Real Madrid, Bayern Munich, top 5 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿) dans le dossier @leny_yoro ‼️



◉ Le défenseur du @losclive fait l'unanimité en interne. Lille souhaite toujours le prolonger… pic.twitter.com/Qeaw3yybUG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 27, 2023

Podcast Men's Up Life