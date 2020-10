PSG - Mercato : Tuchel a creusé un cratère en fusion entre lui, Leonardo et Doha

Le PSG a affiché sa puissance sur le marché des transferts. En seulement 48 heures, Leonardo a fait signer pas moins de trois recrues : Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha. C’est plus que pendant toute l’été, période au cours de laquelle le club de la capitale a brillé pour mettre en lumière ses querelles intestines. La semaine dernière, la soupape a sauté : Thomas Tuchel s’en est vertement pris à Leonardo, pas assez en soutien au recrutement à ses yeux.

Le directeur sportif du PSG a répondu en expliquant que ni le club ni lui n’avaient apprécié ce lynchage public. Sa réponse a été limpide au mercato, mais la pilule n’est toujours pas digérée en interne. RMC Sport croit savoir que la sortie incendiaire de Tuchel n’est toujours pas passée » et que Nasser Al-Khelaïfi serait « déçu » de la prise de position de Tuchel. Le président du PSG n’est pas le seul à baigner dans l'aigreur.

Les dirigeants du PSG en veulent encore à Tuchel

« Quand Antonio Conte utilise ce genre de méthode à l’Inter Milan on peut le comprendre. Il a un effectif pas à la hauteur des objectifs fixes et surtout c’est Antonio Conte. Là l’effectif du club est l’un des meilleurs d’Europe c’est totalement déplacé, confie un décideur parisien à la radio sportive. Quand Kehrer signe c’est un choix de Thomas, ajoute ce même décideur. Quand Leonardo s’empresse de signer Gueye et Abdou Diallo c’est pour faire plaisir à Thomas. Donc on ne peut pas dire que ces propos soient apaisants. »