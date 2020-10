PSG - Mercato : Tuchel a un atout aux yeux de Doha pour expédier Leonardo

Ces dernières semaines, une vraie guerre froide s'est installée au Paris Saint-Germain entre Thomas Tuchel et Leonardo. Le rapport de force a même éclaté au grand jour lors du dernier Mercato où l'Allemand s'est souvent plein de l'absence de recrutement du directeur sportif comme de son choix de ne pas prolonger certains cadres (Thiago Silva notamment) qu'il souhaitait conserver. La bataille se poursuit même sur les choix de terrain où Leonardo aimerait voir Marquinhos revenir en défense quand Tuchel lui voit davantage un avenir dans l'entrejeu.

« Etre bien avec Neymar, c'est comme avoir Messi dans la poche au Barça »

Désireux de voir un autre coach débarquer (Allegri?), « Leo » n'a cependant pas les coudées franches et doit s'en référer au Qatar pour bazarder Tuchel. Or, si l'on en croit Charles Villeneuve, ancien président du PSG (2008-2009) redevenu journaliste à Europe 1 depuis, le pouvoir central de Doha n'est plus forcément aussi réceptif aux demandes de Leonardo... Alors Tuchel, moins coté que par le passé, peut compter sur un soutien massif.

« J’ai le sentiment que Tuchel joue avec des allumettes. Comme s’il allait mettre le feu à une bombe qui peut lui exploser au visage. On verra à Doha qui on choisira entre les deux, car cela se décidera là-bas. Leonardo n’est pas si bien vu, Tuchel est bien avec Neymar et c’est comme avoir Messi dans sa poche au Barça », explique l'ancien dirigeant de TF1.