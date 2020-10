PSG - Mercato : Tuchel en contacts avec un autre club

En alignant l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde Marquinhos au milieu de terrain et en faisant descendre l'excellent Danilo dans l'axe, Thomas Tuchel a marquer son territoire hier. L'entraîneur du PSG a voulu montrer à son directeur sportif, Leonardo, sa désapprobation concernant le recrutement estival, lui qui avait réclamé un remplaçant crédible à Thiago Silva. Mais pour Eric Rabesandratana, Tuchel aurait une autre idée derrière la tête…

"Sportivement, il vaut mieux partir maintenant"

“Pour signifier de façon un peu enfantine son mécontentement, Tuchel a donc mis Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale, a expliqué l'ancien défenseur au micro de France Bleu. On n’était pas inquiet sur l’issue de ce match. C’était plus facile. L’action de Tuchel était délibérée. L’interview d’après-match de Marquinhos n’a fait que confirmer tout cela. Il ne suit que les directives du coach sans plus d’explication. Cela confirme pour moi que Tuchel a voulu piquer Leonardo dans son orgueil. Je pense vraiment qu’il fait tout ça pour être viré. Je ne vois pas l’intérêt de cette action sinon."

"Il est en fin de contrat, il pourrait partir en étant remercié par le club. Financièrement, cela pourrait être intéressant pour lui. Et sportivement, il vaut mieux partir maintenant du PSG sans avoir pu atteindre les objectifs que de partir sans les avoir atteints. Sincèrement, je pense qu’il est en train de provoquer les choses pour partir plus vite. Il a même peut-être déjà un club derrière. Le club va encore payer les pots cassés… comme les joueurs et les supporters. Les résultats sont importants. Cette histoire est terrible pour le club. On a une équipe qui est arrivée presque toute seule en finale de la Ligue des champions. Il ne reste plus qu’à trouver l’entraîneur qui saura guider les joueurs.”