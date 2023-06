PSG – Mercato : Tuchel et l'Arabie Saoudite ruinent les plans de Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Fâchés d'avoir été recalés par Lionel Messi qui a préféré l'Inter Miami et la MLS, les saoudiens d'Al-Hilal aurait déployé les grands moyens pour tenter de détourner Bernardo Silva de Paris. Le journaliste britannique Ben Jacobs parle d'un salaire annuel d'environ 48 M€ pour le Portugais s'il choisissait de suivre son compatriote Ruben Neves dans le Golfe.

Pour ce qui est d'Harry Kane, sur le départ de Tottenham, le Real Madrid a beau être hors-jeu et les Spurs préférer une vente à l'étranger plutôt que de renforcer un concurrent (Manchester United), Bild nous apprend que Thomas Tuchel, l'ancien coach du PSG et nouvel entraîneur du Bayern, a aussi demandé la venue de l'Anglais pour renforcer son effectif. Des discussions sont même déjà en cours avec l'entourage de « King Harry ».

Understand that Al-Hilal would be prepared to pay Silva a basic wage of around £40m per year with other bonuses and earning opportunities on top.