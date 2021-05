PSG - Mercato : Tuchel prêt à chiper l’un de ses chouchous à Al-Khelaïfi !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Non content d’attirer les moqueries au PSG pour sa participation à la finale de la Champions League avec Chelsea alors qu’il a été viré par Leonardo à la veille de Noël, Thomas Tuchel pourrait en plus lui jouer un bien mauvais tour. Car si le directeur sportif parisien ne supportait plus l’Allemand pour sa complainte permanente concernant le recrutement, ses joueurs, eux, ont gardé un très bon souvenir de lui.

Difficile de sortir Verratti de son cocon parisien

Marco Verratti ne fait pas exception. Et il semblerait que le milieu de terrain italien ait également laissé un très bon souvenir à Thomas Tuchel. Car plusieurs médias anglais assurent que le manager de Chelsea aurait l’intention de le convaincre de lâcher le PSG durant l’intersaison ! Des premiers contacts informels ont été pris entre l’Allemand et l’Italien pour connaître ses intentions.

Si Verratti, actuellement blessé, est d’accord, la partie la plus dure commencera pour Chelsea et Tuchel. Car même si les Blues ont de gros moyens, arracher le Petit Hibou à Paris pourrait ne pas seulement être une histoire de gros sous. Arrivé dans l’anonymat le plus total au début de l’ère QSI, il est devenu un pion essentiel du onze parisien et l’un des chouchous de Nasser al-Khelaïfi. Qui lui passe tous ses dérapages, tous ses excès, tous ses caprices. Et ça pourrait beaucoup influer sur sa décision…