PSG - Mercato : ultime coup de théâtre pour l’avenir de Verratti !

L’avenir de Marco Verratti se décante enfin. Hier, le milieu de terrain du PSG a trouvé un accord avec le club d’Al- Arabi (D1 qatarienne), avec lequel il va, sauf retournement de situation, s’engager dans les prochains jours. Après avoir eu l’opportunité de signer parmi un cador européen (Chelsea, Barça, Bayern), la destination paraît surprenante pour le joueur de 30 ans mais L’Équipe explique que cela ne s’est pas fait en raison de sa situation contractuelle (environ 1,2 M€ brut par mois) compliquée.

50 M€ bonus compris !

Les semaines ont passé, les différents marchés se sont refermés l’un après l’autre et Verratti n’avait plus guère le choix que d’accepter la proposition du Qatar, où le mercato se termine le 18 septembre et qui a formulé l’offre la plus avantageuse. Bonne nouvelle : le quotidien sportif avance que son transfert à Al-Arabi, pour lequel Antero Henrique a oeuvré en coulisses, devrait rapporter au PSG autour de 50 M€ bonus compris ! Soit 10 M€ de plus que le montant avancé par le journaliste du journaliste de France Info Julien Froment hier soir sur Twitter, ce qui n’est pas qu’un détail. L’opération doit être finalisée ces prochains jours, une fois la visite médicale effectuée.

