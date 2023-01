PSG - Mercato : un ancien cartonne Ramos et la stratégie des Qataris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Ce samedi, Le Parisien consacre une double page à l'avenir de Sergio Ramos. Faut-il prolonger le défenseur central espagnol de 35 ans, libre en juin ? Entre ses blessures la première année et ses performances décevantes la deuxième, la réponse semble évidente pour beaucoup, notamment pour Eric Rabesandratana. Interrogé, l'ancien arrière parisien (1997-2001) n'est pas tendre avec Ramos, pas plus qu'avec la stratégie du club de la capitale consistant à empiler les noms sans aucune cohérence.

"Son expérience, c'est important mais ça n'a pas l'air de transcender les autres. Je ne doute pas que c'est un compétiteur mais il faut plus. Tu attends que le mec te fasse un gros truc. Or, pour l'instant, il n'y a pas de grosse référence. Aujourd'hui, on n'a rien pour s'appuyer sur le fait qu'il mérite une prolongation ou pas. Je ne parle pas de talent. Mais, dans la réalité du PSG, on n'a pas ce qu'on attend. En fait, je suis arrivé au bout de ma patience avec le spectacle que j'observe de ce PSG-là. Je préfère avoir cinq joueurs de talent moyen mais bosseurs plutôt qu'un super-joueur. C'est un travail d'équipe et on a vu la limite d'avoir plein de talents accumulés sans jamais avoir le rendement attendu."