PSG - Mercato : un ancien chouchou de Doha a mis un stop cinglant à l’OM

Personne ne peut avoir oublier la crinière folle de David Luiz. Si on était en droit d’en attendre plus du défenseur brésilien, finalement relativement neutre durant ses deux saisons passées au PSG entre 2014 et 2016, on apprend aujourd’hui qu’il a eu tout le respect du monde pour le club de la capitale. Contacté par Jorge Sampaoli lors du passage de ce dernier sur le banc de l’OM, le stoppeur lui avait mis un stop en raison de son attachement au maillot parisien.



Luiz a refusé l'OM par respect pour le PSG

« Sampaoli a été l'un des entraîneurs qui avait voulu me signer quand j'ai signé à Flamengo. Il était à Marseille. Il a voyagé et m'a rencontré. Il voulait que je joue pour Marseille, a dévoilé Luiz dans la presse brésilienne. Avec tout le respect, j'ai répondu que j'avais une histoire avec le PSG et par respect je ne devais pas aller à Marseille. »

