PSG : un ancien du Real Madrid et du FC Barcelone pour succéder à Galtier ?

Même s'il jure travailler sur la prochaine saison avec Luis Campos, Christophe Galtier se doute qu'il a peu de chance d'en vivre une deuxième sur le banc du PSG. Il s'est passé trop de choses en 2022-23 pour que l'ancien entraîneur de l'ASSE, du LOSC et de l'OGC Nice continue. Son équipe a mal joué, a été piteusement éliminée des Coupe de France et de la Champions League, son vestiaire a été au bord de l'implosion à de nombreuses reprises... La marche était trop haute pour le Marseillais.

Il n'est pas une priorité

Depuis plusieurs semaines, les noms de José Mourinho et Thiago Motta circulent. Le premier, qui officie à l'AS Roma, pour sa capacité à remporter des Coupes d'Europe et à tenir un vestiaire. Le second, qui est à Bologne, car il est le chouchou de Nasser al-Khelaïfi. Mais le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi a dévoilé un autre nom, des plus suprenants, hier soir : Luis Enrique. Libre depuis la Coupe du monde 2022, l'ancien sélectionneur de l'Espagne, qui a joué au Real Madrid (1992-96) mais aussi au FC Barcelone (1996-2004), qu'il a également dirigé (2014-17), a été en contact avec Chelsea et Tottenham mais il n'a pas été retenu. Il n'est cependant pas une priorité.

À la recherche d’un nouveau challenge, #Luis #Enrique figure sur les tablettes du #PSG, qui explore de nombreuses pistes pour la saison pro. L’Espagnol a aussi discuté avec Chelsea et Tottenham, mais les deux clubs ont d’autres prios. Idem concernant Naples (Gasperini). #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 23, 2023

Pour résumer Après une saison terrible à tous les niveaux, Christophe Galtier ne devrait pas en connaître une deuxième sur le banc du PSG, même s'il jure n'être au courant de rien. Sa direction étudie de nombreux profils, dont celui de Luis Enrique.

