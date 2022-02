PSG - Mercato : un ancien du Real Madrid veut attirer Messi en MLS

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

De nombreux joueurs ont fait part de leur désir d’évoluer un jour en MLS. Leo Messi fait partie de ses joueurs. L’ancien capitaine du FC Barcelone est moins performant depuis son arrivée au sein du club de la capitale. Un ancien joueur du Real, qui a déjà joué avec Messi, veut le voir signer en MLS.

En effet, Gonzalo Higuain, attaquant de l'Inter Miami, s’est exprimé sur le futur de son compatriote : « La MLS est un championnat très important et qui se développe beaucoup. Des joueurs importants arrivent et je pense qu'à l'avenir, elle va continuer à se développer beaucoup plus. J'espère que Messi viendra en MLS parce que ce serait un avantage pour la MLS et pour le pays, et s'il le souhaite, il s'amusera et sera heureux ici. ».

Messi est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023, plus une année en option.

