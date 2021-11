PSG - Mercato : un ancien titi parisien ouvre la porte à un retour

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Formé au Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku a quitté le club de la capitale à l'été 2019 pour rejoindre le RB Leipzig. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 15 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien titi parisien éclate aux yeux de l'Europe.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le milieu offensif français, qui retrouvera dans deux jours le PSG en Ligue des Champions, n'a pas fermé la porte à un retour dans son club formateur. "Avec Kimpembe, on est ami mais mercredi il n’y aura pas de copain, on sera adversaire. Mais ça changera en rien notre amitié. Mon passage au PSG m’a fait grandir. Il n’y a aucun regret. Ça m’a donné beaucoup d’expérience et ça, j’en suis fier. C’est mon club formateur, j’ai beaucoup d’amour pour ce club. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas."

