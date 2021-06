Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Si le nom de Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) n'est quasiment associé qu'au Real Madrid en période de Mercato, il ne faut pas négliger la présence sur le dossier des cadors anglais. Certes l'international tricolore rêve depuis tout petit de la Maison Blanche et est en contact régulier avec les Merengue depuis son passage au centre de formation de Monaco mais, du côté de Liverpool, on n'a pas renoncé à la venue du natif de Bondy.

Contrairement au Real, Liverpool n'a pas d'intérêts à préserver au Qatar

D'après le Daily Star, les Reds aurait l'intention de « presser » dès cet été auprès du PSG pour obtenir le transfert de Kylian Mbappé, lequel ne souhaiterait pas continuer au delà de 2022 dans la Capitale et en aurait même avisé ses dirigeants.

Conscient que malgré les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi, c'est bel et bien Kylian Mbappé qui dicte le tempo du dossier, Liverpool envisagerait de formule une offre de transfert dès cet été. Offre en forme de dilemme pour Doha qui, s'il ne cède pas, perdra son joueur pour 0€ dans un an. Du côté du Real Madrid (et plus précisément de Florentino Perez qui ne veut pas prendre le risque de brsquer l'Emir du Qatar avec qui il a de bonnes relations), il faudra se méfier de cet ambitieux rival. Un rival qui n'a aucune position « politique » à sauvegarder.