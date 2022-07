PSG - Mercato : un autre indésirable du PSG a trouvé preneur

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Thilo Kehrer semblait sur le point de faire craquer Christophe Galtier avec des performances qui ont surpris son nouveau coach, pourtant l'Allemand pourrait quitter le PSG prochainement. Le FC Séville fait de l'ancien défenseur de Schalke 04 sa priorité pour remplacer Jules Kounde, parti pour signer au FC Barcelone selon le média espagnol Relevo. Le joueur est disposé à partir, reste à convaincre le PSG. Circonstances favorables à Séville Arrivé en 2018, Thilo Kehrer n'a jamais eu l'occasion de s'imposer au PSG à un poste bouché successivement par Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe, et dorénavant Sergio Ramos ou encore Nordi Mukiele la saison prochaine. Le défenseur de 25 ans est disposé à quitter le club de la capitale. Avec une place au sein de la Mannschaft dans le viseur pour la Coupe du Monde cet hiver, Kehrer cherche du temps de jeu dans un bon club européen. Le FC Séville, qui pioche une nouvelle fois un arrière central en Ligue 1 (après Kolodziejczak, Lenglet, Kounde et Diego Carlos), peut lui proposer une place de titulaire. Thilo Kehrer arrive dans sa dernière année de contrat avec le PSG et désire partir. Le club devrait vraisemblablement lui ouvrir la porte plutôt que de le perdre gratuitement l'été prochain.

Séville pioche encore en Ligue 1 Thilo Kehrer est la priorité du FC Séville pour remplacer Jules Kounde d'après le média espagnol Relevo. Le joueur veut quitter le club, Kehrer recherche plus de temps de jeu avec le Mondial en ligne de mire avec l'Allemagne.

Yann Noailles

Rédacteur

Podcast Men's Up Life