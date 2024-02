PSG Mercato : un autre joueur du FC Barcelone visé, en plus de De Jong ?

Information surprenante dévoilée par Ekrem Konur ce mardi après-midi : des clubs de Ligue 1 et de Premier League seraient intéressés par Jules Koundé. En France, on ne voit que le PSG pour se payer le défenseur international du FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en 2027 avec les Blaugranas, l'ancien Bordelais pourrait être sacrifié cet été pour renflouer les caisses, à condition qu'une offre de 70-80 M€ parvienne à Joan Laporta. Après une première saison très réussie en Catalogne, Koundé est dans le dur en 2023-24, phénomène accentué par le fait que Xavi l'aligne dans le couloir droit, ce qu'il n'aime pas.

Si l'information est surprenante, c'est d'abord parce que le PSG possède déjà de nombreux défenseurs centraux dans son effectif (Marquinhos, Kimpembé, Hernandez, Beraldo, Skriniar, Danilo qui est parfois aligné). Et qu'il y a d'autres secteurs à renforcer avec celui-ci, on pense évidemment à l'attaque, qu'abandonnera Kylian Mbappé en juin. Il y a également le milieu de terrain, qui fait que Paris s'intéresse à Frenkie De Jong. S'il parvenait à recruter les deux Blaugranas, le club du Qatar renflouerait les caisses d'un Barça qu'il essaye de torpiller depuis de nombreuses années. Une autre surprise...

💣❗🇫🇷 #ForçaBarça 🔵🔴 #FCB❗

League 1 and Premier League clubs continue to be interested in Barcelona's defender Jules Koundé.



▪️The Catalans, who are experiencing financial problems, may allow Koundé to leave if an offer of 70/80 million euros comes to the French player. pic.twitter.com/1bQZ8WbhPt