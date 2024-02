PSG Mercato : un autre Parisien que Mbappé en direction du Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le feuilleton est (presque) en passe de se terminer. Et Kylian Mbappé, qui a déjà prévenu ses dirigeants quant à son départ du PSG l'été prochain, devrait selon toute vraisemblance s'engager avec le Real Madrid. Ne manque plus, sans que l'on connaisse la date, l'officialisation de l'accord entre les deux parties.

Retour aux sources pour Hakimi

En attendant, et l'on doit cette fois l'information au quotidien El Mundo Deportivo, un autre joueur parisien pourrait également rejoindre le club merengue. Pas cet été, mais en 2025. Son nom ? Achraf Hakimi qui rejoindrait la Liga un an avant la fin de son contrat, qui court jusqu'au mois de juin 2026. Comme vous le savez, sans doute, ce serait, à condition que l'info se confirme, un retour aux sources pour Hakimi, né à Madrid et formé au Real des années durant.

A suivre.

