PSG - Mercato : un cador a vidé son casier, une opération à 15 M€ bientôt bouclée !

Le PSG avance lentement mais sûrement sur son mercato estival. Si des tensions sont vives dans nouveau board parisien, ce dernier parvient tant bien que mal à poursuivre son opération dégraissage. Selon L’Équipe, Ander Herrera devrait ainsi être le prochain départ officialisé par le PSG.

Le milieu de terrain espagnol va quitter le club de la capitale et signer à Bilbao où il sera prêté avec option d'achat. L’ancien cador de Manchester United n'était déjà plus présent au Camp des Loges, jeudi après-midi pour la séance du groupe 2 et a même récupéré ses affaires la veille.

En parallèle, un autre milieu pourra bientôt boucler ses valises : Leandro Paredes. Fabrizio Romano confirme son départ à la Juventus Turin « dans les prochaines heures », en prêt avec obligation d’achat. Tarif : 15 millions d'euros.

Juventus have contracts signed with OM for Milik deal, it's done and sealed. Matter of details then Leandro Paredes deal will be completed too in the next hours. 🚨⚪️⚫️ #Juventus



Loan with €15m mandatory buy clause - PSG are set to accept all the conditions.



Depay: 100% off. pic.twitter.com/9fnYRcj4Tw