PSG – Mercato : un cador anglais prêt à jouer les troubles fêtes avec Skriniar ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Le PSG va changer d’entraîneur lors du mercato estival. Alors que Christophe Galtier devrait arriver sur le banc du club de la capitale, de grands changements devraient avoir lieu au sein de l’effectif. Milan Skriniar est ciblé pour renforcer la défense, mais un cador anglais pour s’inviter dans le dossier.

Selon Tuttosport, Chelsea pourrait se rejoindre au PSG dans la course à la signature du défenseur central. L’intérêt des Blues pourrait faire monter les enchères avec le club de la capitale, au grand bonheur de l’Inter Milan.

Affaire à suivre…

Chelsea co-owner Todd Boehly discussed a trade deal with Inter Milan for Romelu Lukaku, mentioning Milan Skriniar, Denzel Dumfries and Alessandro Bastoni but Inter were not interested.



[via @SJohnsonSport]