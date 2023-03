PSG - Mercato : Sergio Ramos attend toujours un signe des dirigeants

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Un dossier parmi d'autres. Dont on ne connaît pas l'issue. On parle ici du cas Sergio Ramos, évoqué dans les colonnes du quotidien espagnol, Mundo Deportivo. Le joueur, en dépit d'une première saison plombée par les blessures dans la capitale, attendrait un signe de Luis Campos et des dirigeants Qataris pour prolonger alors que son contrat expire au mois de juin prochain.

Problème, Ramos, qui a multiplié cette saison les bonnes performances, ne voit toujours rien venir. Et songerait, de plus en plus, à accorder de l'intérêt à certaines propositions, notamment en provenance des Etats-Unis ou d'Arabie Saoudite pour continuer de toucher des émoluments à hauteur de 10 millions d'euros sur l'année.

A suivre.