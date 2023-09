PSG - Mercato : un cadre du Real Madrid a attendu Mbappé cet été

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Viendra, viendra pas... Comme il y a deux ans, l'avenir de Kylian Mbappé a agité le Mercato mais la star du PSG est finalement resté à Paris. Le Real Madrid attendra, ou pas...

Carjaval : "Je pensais qu'il allait venir"

En marge du rassemblement de la Roja, Dani Carvajal s'est confié sur le dossier. « Je pensais qu'il allait venir, a-t-il expliqué. Lorsqu'il a été exclu de la tournée du PSG au Japon, nous pensions que sa signature était proche. Nous avons demandé aux Français s'il leur disait quelque chose et ils répondaient "non, non". » L'été prochain, peut-être...

🗨️ “Pensé que Mbappé venía; le preguntábamos a los franceses 'oye, ¿os dice algo este tío?'”.



Dani Carvajal atiende a Relevo y no se guarda nada: el porqué de su gran momento, Bellingham, Rubiales...



✍️ @Santos_Relevo

📽️ @micheleisok https://t.co/O1OrLJa7FL — Relevo (@relevo) September 5, 2023

