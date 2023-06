PSG – Mercato : un cadre du Real Madrid valide Harry Kane et attend Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a confié ce week-end que Kylian Mbappé était ciblé pour l'été 2024, et AS, ce lundi, a remis une pièce dans la machine d en assurant que l’attaquant du PSG était bel et bien « sur la feuille de route du Real Madrid à l’horizon 2024 ».

Nacho : «Mbappé, si ça ne tenait qu’à moi, je le ramènerais cet été »

Ce timing est validé par Nacho. Questionné sur Mbappé par El Chiringuito, le défenseur, nouveau capitaine merengue, a eu ces mots : «Mbappé, si ça ne tenait qu’à moi, je le ramènerais cet été. Harry Kane s’intégrerait parfaitement cet été et Mbappé viendrait le suivant »...