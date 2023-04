PSG - Mercato : un champion du monde à Paris pour changer la destinée de Messi ?

Le mariage entre Leandro Paredes (28 ans) et la Juventus Turin ne s’est pas produit. Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain argentin quittera la Juve à la fin de la saison et reviendra au PSG car la clause d'option d'achat ne sera pas déclenchée.

Une décision sera alors prise sur son avenir au sein du PSG, où Luis Campos réfléchit déjà à des coupes franches pour démarrer un nouveau projet la saison prochaine. Il n’empêche que le dossier Paredes pourrait être clé dans la prolongation de Lionel Messi (35 ans).

Grand ami de Messi, avec qui il partage des vacances en famille, le champion du monde argentin pourrait influer directement sur l’avenir de « La Pulga » s’il devait rester au PSG. Sa compagne pourrait notamment convaincre Antonela Roccuzzo de rester encore quelques mois à Paris.

Leandro Paredes will leave Juventus at the end of the season, confirmed — the plan won’t change. 🚨⚪️🇦🇷 #Juventus



Paredes will return to PSG as option to buy clause won't be triggered — then decision will be made on his future.