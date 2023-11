PSG - Mercato : un chouchou de Campos coté à 100 M€

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Il y a un an, le PSG avait pu assister de près à l'explosion d'Antonio Silva au plus haut niveau. Le défenseur central portugais, alors âgé de 19 ans, avait fait barrage aux stars parisiennes avec le Benfica lors de la phase de poules de la Champions League. Les Aigles avaient décroché deux très bons résultats nuls (1-1 à chaque fois), terminant premiers du groupe. Depuis, Silva est devenu international portugais et Luis Campos ne le lâche plus d'une semelle. Le directeur du recrutement du PSG aurait bien voulu le faire venir cet été mais le SLB n'était pas prêt à lâcher deux futurs grands à la fois. C'est donc Gonçalo Ramos qui est parti pour Paris.

Le Benfica veut 100 M€ pour Antonio Silva

L'été prochain, le club de la capitale devrait revenir aux nouvelles pour Silva. Mais il sait déjà que la partie sera loin d'être gagnée. Car non seulement il y a une concurrence féroce, incarnée par le Real Madrid et plusieurs clubs anglais, mais en plus, le Benfica a fixé la barre haut : selon Ekrem Konur, il refusera de négocier pour des offres inférieures à 100 M€ ! Une somme déjà très élevée qui devrait en refroidir plus d'un. Dont peut-être le PSG, désormais bien pourvu en défenseurs centraux (Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Kimpembé)...

🔥 SL Benfica will not listen to offers below 100 million euros for Portuguese defender António Silva, who is interested by Premier League and La Liga clubs. 🇵🇹 🔴 #SLBenfica pic.twitter.com/xAVWX6Gkg8 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 28, 2023

